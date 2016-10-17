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    Слуцкий: «Акинфеев готовится к игре с «Монако», Дзагоев – нет»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Монако» рассказал о физическом состоянии игроков армейской команды.

    – Игорь Акинфеев и Алан Дзагоев завтра будут играть?

    – Акинфеев готовится к игре, Дзагоев – нет.

    – Какое моральное состояние Романа Еременко? Он завтра будет на игре вместе с командой?

    – Думаю, этот вопрос лучше адресовать Роману.

    – Матч обслуживает шведская бригада арбитров. Будете обращать на это внимание Понтуса?

    – Шведское гражданство может дать ему и плюсы, и минусы. Но если говорить серьезно, то это абсолютно никакого значения не имеет.

    – «Монако» – наиболее русская команда во Франции. Какой ваш взгляд на эту команду?

    – Думаю, наши владельцы сделали ее только сильнее. Жители города и страны в целом должны быть довольны, что такие серьезные инвестиции делаются во французскую команду.

    – Сами владельцы достаточно известные люди в России?

    – Фамилию Рыболовлев лично я слышал.

    – По поводу Еременко еще один вопрос. Касается ли запрет тренировочного процесса?

    – Касается.

    – Будет ли завтра играть Ласина Траоре?

    – Думаю, у поклонников «Монако» и лично его игры будет возможность оценить игру Ласина, – приводит слова Слуцкого корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2016 16:48
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 октября 2016, 02:47

      Строго секретно. После прочтения - забыть! Информация для Слуцкого: у его подопечного Понтуса Вернблума нет шведского гражданства, равно как ни у кого его нет, ибо Швеция - монархия, и там есть только подданные Его Величества, а не граждане.
      И ещё немного для ликбеза (ликвидации безграмотности): Королевство Швеция (швед. Konungariket Sverige (инф.)) — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове. Население составляет более 9 миллионов человек, территория — 447 435 км², по площади Швеция занимает пятое место среди стран Европы. Столица — Стокгольм. Государственный язык — шведский.Унитарное государство, конституционная монархия. С 15 сентября 1973 года королём Швеции является Карл XVI Густав.

      1
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      Рейтинг: +289

      mango 17 октября 2016, 22:35

      Справимся и без Дзаги!

      0
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 17 октября 2016, 20:14

      Акинфеев готовится к рекорду, у Дзагоева таковых нет

      1
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      Рейтинг: +231

      yanedo 17 октября 2016, 19:04

      неужели кто то верит что цска может что то выиграть с дырой на воротах с еле ползающими стариками в обороне с отсутствующим напрочь нападением во главе деревянного ласины который не только бороться не хочет ему даже бегать в падлу ау это ни местный чемпионат где помогут натянут засудят это лига чемпионов не ну если так хочется верить фаг вам в руки а моя ставка будет за Монако и завтра посмотрим кто прав

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 17 октября 2016, 18:31

      дзагоев-наихрустальнейший наш...

      -2
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > 84aivengo 17 октября 2016, 18:52

      Ви таки антисемит?

      0
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      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Schicko_008 17 октября 2016, 18:59

      почему? констатация фактов .. слишком часто травмирован ,когда и так креативных игроков практически нет

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > 84aivengo 18 октября 2016, 15:54

      А что ты имеешь тогда против евреев?

      0
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 17 октября 2016, 18:06

      Всегда готов!

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 октября 2016, 18:03

      Сами владельцы (Монако) достаточно известные люди в России? - Блин, журналист Александр Плеханов проживает за границей?

      -1
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      Рейтинг: +76

      takca 17 октября 2016, 17:58

      Без Еременко и Дзагоева пожалуй будет тяжеловато.

      4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 17 октября 2016, 17:52

      Давай игарь, верим, ты должен продлить рекорд!

      -2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Sergey Z 17 октября 2016, 19:39

      Ебанутый?Ты где тут ошибки видел?игАрь правильно

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 17 октября 2016, 17:52

      Наверное все могут заранее догадаться какой состав выставит Слуцкий...это ж человек - постоянность.

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