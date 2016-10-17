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    Карасев, Безбородов и Еськов будут работать на матчах еврокубков

    Три российских арбитра получили назначения на матчи европейских турниров.

    Сергей Карасев будет работать на матче Лиги чемпионов «Наполи»«Бешикташ». Помогать ему будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Дополнительными помощниками назначены Сергей Лапочкин и Сергей Иванов.

    Владислав Безбородов рассудит игру 3-го тура Лиги Европы, в котором «Рома» сыграет с «Аустрией». Его помощниками станут Максим Гаврилин и Валерий Данченко.

    Встречу между «Викторией Пльзень» и «Астрой» доверено обслуживать Алексею Еськову. Боковыми арбитрами назначены Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко.

    Источник: УЕФА

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    17.10.2016 14:17
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3282

      woyser 17 октября 2016, 16:05

      Вот она истина! Талант не пропьёшь, если они грамотно отсудят свои матчи, а они их отсудят грамотно (кого попадя в Европе не назначают), то получается в РФПЛ у них какая-та беда.

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос > woyser 17 октября 2016, 16:59

      в рфпл на лапу дают,а в европе пи-ы дают,поэтому там надо судить как положено

      2
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      Рейтинг: +3282

      woyser > товрос 18 октября 2016, 16:09

      В РФПЛ дают взятки? Охренеть!

      1
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 17 октября 2016, 15:59

      Господа, рыба гниет с головы. Эти "продажные" судьи, пешки, действуют по указке сверху, т.ч. рубить и казнить нужно верхушку айсберга.

      -1
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      Рейтинг: +3282

      woyser > Андрей Ермошин 17 октября 2016, 16:06

      Точно! Весь кабинет министров УЕФА, ну и ФИФА заодно))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +790

      denisov 17 октября 2016, 15:54

      Удачно отсудить)

      0
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      Рейтинг: +590

      zenitforever2015 17 октября 2016, 15:50

      Безбородов, Спал ждёт......

      2
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      Рейтинг: +767

      товрос 17 октября 2016, 15:26

      так я не пойму,как правильно у этого дурня фамилия Безбородов или Безбородоров или без чего нибудь еще? вчера писали Безбородов,сегодня Безбородоров...

      -3
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 17 октября 2016, 15:09

      Безбородов - тварь продажная. Кого он там в европе зарубит, сука конченая?!

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > and4ever86 17 октября 2016, 15:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как же легко вас купить)))

      -8
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      ...
      Рейтинг: +625

      and4ever86 > Тraumtanzеr 17 октября 2016, 15:46

      Кого вас? Ты уже стекломоя хапнул, что ли?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: -45

      stream15 17 октября 2016, 15:09

      Иванова там не хватает.

      -1
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- > stream15 17 октября 2016, 16:30

      Иванов доп.судья у Карасева.

      1
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 17 октября 2016, 14:34

      Позор самые продажные судьи .

      3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 17 октября 2016, 14:25

      безбородов, еськов и москалев самые продажные судьи России.

      1
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      Рейтинг: +42

      Zmeu' > vgarakh 17 октября 2016, 16:42

      Ты покупал? Доказать сначала надо а орать на каждом углу что они продажные много ума не надо. У Америкосов научился те везде видят Российский след так и ты если судья ошибся сразу начинаешь орать о продажности.

      -1
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