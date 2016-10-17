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    Новый контракт Дибалы с «Ювентусом» будет рассчитан до 2021 года

    «Ювентус» договорился с нападающим Пауло Дибалой о подписании нового соглашения. По информации прессы, контракт будет рассчитан до 2021 года, а оклад аргентинца составит 4,5 миллиона евро за сезон, учитывая различные бонусы.

    «Продление контрактов с Бонуччи и Дибалой? Оба футболиста уже хорошо зарабатывают, но мы должны показать признание игрокам. Мы работаем над новыми соглашениями также с целью поддержания баланса в раздевалке», – прокомментировал ситуацию генеральный директор клуба Джузеппе Маротта.

    Источник: Tuttosport

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    17.10.2016 11:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 18 октября 2016, 14:03

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