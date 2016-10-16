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    Глушаков: «Не хочу комментировать судейство, счет на табло. А Калачев пускай говорит»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопросы после матча десятого тура РФПЛ против «Ростова» (1:0).

    – Калачев сказал, что «Спартак» слабее.

    – Пускай говорит. Счет на табло.

    – Судейство сломало игру?

    – Почему сломало? Если говорить о первом удалении, за такие моменты показывают красную карточку. Когда Федя Кудряшов играл в «Тереке», его удаляли за подобные моменты. Вообще я не хочу комментировать судейство.

    – Стычка с Ещенко?

    – Никакой стычки с Ещенко у меня не было. Просто подсказывал какие-то моменты. Приходит 30 тысяч болельщиков, потому часто не слышно, что мы говорим друг другу, – сказал Глушаков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.10.2016 00:00
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 16 октября 2016, 16:41

      Не гоните на Глушакова,он сейчас не в себе. Он в положении ..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +370

      mik1954 16 октября 2016, 10:23

      Попадает человек в мясо, все, пропал... Как его перло из за неназначенного спорного штрафного, а здесь две красные, которых быть было не должно и все хоккей, счет на табло... урюк....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 16 октября 2016, 10:16

      молодца! судейство нам такое нравится ХРЮ-ХРЮ

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 16 октября 2016, 09:02

      И вот он надевает футболку сборной!?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > hjvfybcn 16 октября 2016, 17:09

      Черчесов его не вызывал оба раза

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 16 октября 2016, 08:48

      А комментировать судейство с "Зенитом" ох как хотелось! Приятно, наверное, когда подсуживают именно твоей команды. Обиды от питерцев уже забылись. Первое место, как никак...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 16 октября 2016, 08:33

      Две недели назад всю игру пихал судье,(получил предупреждение и после этого продолжал хамить,по хорошему, наговорил и на вторую карточку).После игры с Зенитом с удовольствием комментировал работу Иванов,а тут такое...Необъективно и непрофесионально как-то, Денис...

      6
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      Рейтинг: +361

      sergan113 16 октября 2016, 07:49

      А две недели назад коментировал.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -584

      B_A_IV > sergan113 16 октября 2016, 10:17

      свинья довольная

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Футболсмотрящий 16 октября 2016, 07:04

      Уж не открывал бы денисов рот вообще !

      3
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      Рейтинг: +933

      alll-1 > Футболсмотрящий 16 октября 2016, 09:26

      а этот тут при чем ?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 16 октября 2016, 07:02

      после зенита плакал то почему

      6
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      Рейтинг: +93

      Футболсмотрящий > MURAD F. A. 16 октября 2016, 07:04

      Да потому , что не мужик .

      4
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      Рейтинг: +837

      eleng 16 октября 2016, 06:53

      Дениска, буть последователен, судили в сторону Спартака, за Зенит оправдывались. Убивают футбол в России, Ростов можно уважать за своё существование, что есть клуб, который может окучить любого
      ...не хочу таких побед!

      9
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