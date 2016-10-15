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    Месси и Умтити смогут помочь «Барселоне» во встрече с «Депортиво»

    Наставник «Барселоны» Луис Энрике отметил важность матча восьмого тура Примеры с «Депортиво». Также специалист подчеркнул, что во встрече с галисийцами сине-гранатовые не будут испытывать проблем с составом – все футболисты в строю и готовы принять участие в поединке. Начало игры – в 17:15 мск.

    «Поединок с «Депортиво» является очень важным для нас. Я имею в виду не только результат, но и то, что эта встреча станет первой для «Барселоны» после двухнедельного перерыва. Мы обязаны проявить осторожность, ведь соперник может доставить нам серьезные проблемы. В сегодняшнем матче готов принять участие каждый из игроков команды. Это касается и Месси с Умтити, оправившихся от повреждений», – сказал Энрике.

    Источник: Football Espana

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    15.10.2016 15:47
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