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    Агуэро: «Лукаку – это нападающий, умеющий абсолютно все»

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в преддверии встречи восьмого тура АПЛ с «Эвертоном» выдал порцию похвалы в адрес лидера и бомбардира «ирисок» Ромелу Лукаку. По мнению игрока «горожан», бельгийский форвард обладает набором качеств, позволяющих ему приносить пользу на любом участке поля. В шести матчах нынешнего чемпионата Англии Лукаку забил уже пять голов и сделал одну результативную передачу.

    «Думаю, Лукаку – это нападающий, умеющий абсолютно все. Его универсализм позволяет приносить пользу на любом участке поля. Помимо прочего, он прекрасно проявляет себя в борьбе за верховые мячи. По моему мнению, переход Лукаку очень усилил «Эвертон».

    «Ириски» весьма удачно стартовали в нынешнем сезоне, и именно благодаря своей непредсказуемости АПЛ привлекает любого футболиста в мире. Думается, «Эвертону» по силам хорошо провести сезон. «Манчестер Сити» всегда приходилось нелегко в играх с «ирисками», и сегодняшний матч, как мне кажется, не станет исключением», – сказал Агуэро.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    15.10.2016 13:26
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