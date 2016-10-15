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    Маклаков: «Спартак» должен уметь существовать и без Промеса»

    Российский артист театра и кино Алексей Маклаков, являющийся болельщиком «Спартака», выразил уверенность в победе красно-белых над «Ростовом» в поединке 10-го тура РФПЛ. Кроме того, он подчеркнул, что столичный клуб должен научиться обходиться без своего лидера Квинси Промеса. Напомним, голландский хавбек пропустит сегодняшнюю встречу по причине ушиба стопы. Игра начнется в 19:30 мск.

    «Могу сказать только одно — выиграем. Уже даже устаю повторять это. У нас нет слабых соперников, особенно для «Спартака», потому что команда все еще формируется. Дончане сильны в динамике игры, это бердыевская школа с резкой сменой защиты на контратаки. Это не может нравиться ни одной команде, которая встречается с «Ростовом». Вице-чемпионы умеют давить и нервировать, с этим нужно что-то делать, таков футбол. Поэтому не сомневаюсь, игра будет интересной.

    «Спартак» должен уметь существовать и без Промеса в некоторые отрезки времени. Для этого есть квалифицированный тренер, есть другие игроки. На мой взгляд, сейчас команда как никогда едина и мотивирована. Будет сделано все, чтобы заменить выбывшего бойца.

    Я не сторонник того, чтобы с сожалением думать об уходе Промеса и бояться, что тогда рухнет «Спартак». У голландца много конкурентов внутри команды, и очень хороших: Зе Луиш забивает, Ивелин Попов разыгрался. На одном имени команда не держится. Надо сделать наоборот, чтобы игрок боялся потерять клуб, а не клуб игрока. Нужен психологический климат в команде. А вообще я надеюсь, что в «Спартаке» наконец-то наладится селекция. Долгие годы она хромала, к сожалению. Приобретались игроки, которые абсолютно не соответствовали тому, что ожидали тренер и президент клуба. Надо потихоньку найти подстраховку Промесу, нельзя жить им одним», – сказал Маклаков в интервью «RT на русском».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2016 12:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 15 октября 2016, 15:19

      Каррерим?)


      Уважаемый Шматко,
      Прапорщик-красавец!
      Вы, конечно, глубоко
      В теме оказались.

      Только дело-то не в том,
      Чтоб в футболе шарить
      И гадать, кому облом,
      Друг Вы наш, товарищ!

      Я гипотезы отверг -
      Знает даже Тина
      (Ей Акакий Ротенберг
      Нашептал, скотина!),

      Что не надо понимать
      В спорте ни бельмеса,
      Чтобы "Спартаку" вставлять
      С Промесом, без Промеса...

      Мы уж надцать лет вокруг
      Слышим ваше пенье.
      Даже мой сопливый внук
      Больше многих в теме!

      Хватит уж мечтать на сайте,
      Не смешите Бога!
      Лучше просто так играйте.
      Молча. Тихо. Строго.

      Победили - Хорошо.
      Слили - тож нормально.
      Расписали - ничего.
      Разнесли - похвально.

      Лишь бы были вы всегда
      Просто в адеквате.
      Мы б сочувствие тогда
      Мягко "выражати".

      И когда-нибудь, глядишь,
      Станете примером...
      А пока подвиньтесь, кыш!...
      Лесом!... Иль "Карьером"!

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      Рейтинг: +6913

      батог > ШарКий вояж в ТуЛузу 15 октября 2016, 17:08

      Я не поэт, но я скажу стихами
      Шел бы ты лесом,мелкими шагами.

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