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    Неймар: «Точной даты продления контракта не знаю, но это будет скоро»

    Нападающий «Барселоны» Неймар рассказал о скором продлении контракта с клубом и об атмосфере в команде.

    «Точной даты продления контракта я пока не знаю, но это будет скоро. Я счастлив в этом клубе и в этом городе. Все складывается именно так, как я об этом мечтал. Мне все очень нравится.

    Больше всего мне по душе атмосфера. Мы все друзья. Обстановка очень спокойная, у нас сплоченная команда, и поэтому мы так много выигрываем. Будет сложно найти что-то подобное в другом месте. Нет клуба, похожего на «Барселону», – сказал Неймар.

    Сообщается, что новый контракт футболиста будет рассчитан до июля 2021 года.

    Источник: Goal.com

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    13.10.2016 21:33
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