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    Диего Алвеш: «Надеюсь, что в матче с «Барселоной» в наши ворота не будет пенальти»

    Вратарь «Валенсии» Диего Алвеш, известный своим мастерством отражать пенальти, поделился мнением об одиннадцатиметровых.

    «Такая слава может изменить манеру, в которой игроки бьют пенальти. Но каждый отбитый удар увеличивает ответственность. Надеюсь, что в наши ворота не будет одиннадцатиметровых в матче с «Барселоной» на следующих выходных.

    С самого детства мне казалось довольно легким делом отбивать пенальти. У меня есть своя техника, но в целом мне это все еще не нравится. Пенальти заставляют меня нервничать», – сказал Алвеш.

    Добавим, что за время выступления вратаря в Ла Лиге в его ворота были назначены 37 пенальти, из которых он отразил 19.

    Источник: Goal.com

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    13.10.2016 21:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9

      doctorx 13 октября 2016, 22:37

      Красава Алвеш!!!!

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