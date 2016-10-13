Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бубнов: «Узбекистан выше России в рейтинге ФИФА не случайно»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал падение сборной России в рейтинге ФИФА. Напомним, что российская национальная команда покинула топ-50 рейтинга.

    «Сборная России в очередной раз потеряла позиции в рейтинге ФИФА, пропустив вперeд даже Узбекистан. Это неслучайно, ведь и у узбеков прогресс налицо. И в целом можно констатировать тот факт, что результаты, которые показывают такие страны, как Исландия и Азербайджан, говорят о том, что уровень футбола сейчас повышается и что потерять очки можно в матче с любой командой. Никогда нельзя недооценивать соперника. И российской сборной тоже следует об этом помнить. Последние матчи показали, что выступить удачно и пройти далеко в финальной части крупного турнира по силам практически любой команде. Это вполне реально даже для валлийцев или исландцев, но, похоже, по-прежнему нереально для сборной России», — сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.10.2016 10:12
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 13 октября 2016, 23:57

      ДА НАШИМ РЕСПЕКТ НИЗШЕЕ МЕСТО ЗА ВСЕ ВРЕМЕНА.ПОЗОР ВЫЛЕТ ИЗ 50

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +197

      proekt 13 октября 2016, 16:53

      АЗЕРБАЙДЖАН!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 13 октября 2016, 16:06

      Прикольно однако!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 октября 2016, 15:57

      Одно дело прогресс, другое дело уровень команды, всё относительно. Уэльс относительно себя выдал ахуенный прогресс, но тем не менее это не ровня той же Германии. Исходя из логики бубентины, рейтинг должны давать за прогресс, так давайте Уэльс будет выше Германии, а скажем сборная Косово (за прогресс) будет выше Сербии... Бред какой-то...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 13 октября 2016, 14:06

      До папуасов близко мы теперь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 13 октября 2016, 11:12

      Скоро Андорра будет в рейтинге выше России

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      T 72 13 октября 2016, 10:23

      Скоро Люксембург с Мальтой будут финалы ЧМ играть)

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11