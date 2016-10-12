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    Волонтеры ЧМ-2018 помогут в организации матча между «Спартаком» и «Ростовом»

    Активисты волонтерского центра чемпионата мира-2018 помогут с организацией встречи 10-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Ростовом», которая состоится в субботу, 15 октября, на «Открытие Арене». Об этом поведал директор центра Максим Харитонов. Во время поединка волонтеры будут оказывать помощь по функции «билетная программа» и в координировании зрительских потоков.

    «Мы стремимся к тому, чтобы каждый волонтер смог получить удовольствие от своей помощи на чемпионате мира и для этого заранее выбрал подходящее ему функциональное направление. Вот почему участие в проведении подобных матчей – это шанс для каждого узнать как можно больше о тех или иных функциях», – сказал Харитонов.

    Источник: Россия2018

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    12.10.2016 22:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +59

      jonikSPMSK 13 октября 2016, 00:23

      Нам уже и волонтеры помогают, главное чтоб не судьи.

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