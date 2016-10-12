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    Монтелла исключил появление Фабрегаса в «Милане»

    Наставник «Милана» Винченцо Монтелла подчеркнул, что не рассматривает хавбека «Челси» Сеска Фабрегаса в качестве замены Риккардо Монтоливо, выбывшему на полгода из-за травмы. По словам специалиста, испанец не обладает нужными качествами.

    «Мы заняты поиском игрока, схожего по характеристикам с Монтоливо, чтобы он умел не только атаковать, но помогать в защите. Фабрегас? Он не обладает данными качествами. В «Милане» заменить Монтоливо почти не представляется возможным. Он многое значит для команды, это огромная потеря для нас», – приводит слова Монтеллы Corriere della sera.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2016 21:41
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