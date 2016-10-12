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    Льорис: «От Погба все ждут чудес»

    Голкипер «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис отметил качество игры полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Голландией (1:0). Погба отличился в этой встрече забитым мячом.

    «Погба показал всем качество футбола. Естественно, что после перехода в «Манчестер Юнайтед» от него ждут чудес. Его победный гол стал ответом таким критикам. Он настоящий боец, который постоянно сражается. Он является очень талантливым игроком», – приводит слова Льориса AFP.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2016 09:17
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