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    Куртуа: «Я был зол на Азара за игру пяткой»

    Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа остался недоволен манерой игры Эдена Азара в матче отбора на ЧМ-2018 против Гибралтара (6:0).

    «Я был зол на Эдена Азара, потому что он пытался играть пяткой в той части поля, где этого делать не следует.

    Я очень хотел сохранить ворота в неприкосновенности. Я кричал, чтобы все поняли, что мы должны оставаться внимательными. Мы показали, что уважаем соперника. У нас есть еще полтора года, чтобы улучшить игру и подготовиться к чемпионату мира», – сказал Куртуа.

    Источник: The Sun

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    12.10.2016 01:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 октября 2016, 13:14

      Надо было ему втащить))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 12 октября 2016, 05:19

      Не переживай ты так

      0
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    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 12 октября 2016, 04:02

      да набей ему морду в клубе

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