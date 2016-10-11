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    Хави: «Критика Пике – это нездорово и безрассудно»

    Бывший полузащитник сборной Испании Хави поделился мнением о критике в адрес Жерара Пике со стороны болельщиков. Напомним, Пике объявил о завершении карьеры в национальной команде после ЧМ-2018.

    «Думаю, эта критика нездорова и безрассудна. Ты показываешь свою преданность, но не чувствуешь, что тебя ценят и любят.

    Пике воспринимает это очень серьезно. Он был полностью прав, когда сказал, что устал и не хочет продолжать. Это верное решение.

    Я и Пуйоль страдали от тех же проблем годами. То, что сделали с Пике, является неуважением по отношению к его профессионализму», – сказал Хави.

    Добавим, что Пике стал объектом критики испанских болельщиков из-за своих симпатий к идее независимости Каталонии.

    Источник: Mirror.co.uk

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    11.10.2016 21:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 11 октября 2016, 21:35

      Без каталонцев Испания всё равно будет одной из самых сильных футбольных сборных. Интересно было бы наблюдать в будущем матч Испания - Каталония, думаю каталонцы дали бы бой. Пике, Бартра, Альба, Бускетс, Серхио Роберто, да и ещё сколько каталонских мальчишек воспитываются в "Барселоне". Это сборная могла бы соперничать с лучшими командами мира.

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