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    Лэмпард готов тренировать «Челси»

    Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Фрэнк Лэмпард готов перейти на тренерскую работу, но хочет возглавлять только лишь один клуб – «Челси».

    «У меня был в карьере период, когда я думал, что стану тренером. Затем мне казалось, что это не так. Сейчас мне вновь этого хочется. Проблема в том, что мне нужно получить лицензию, но мне трудно найти для этого время.

    Когда я закончу играть, я бы хотел получить лицензию и, возможно, попробовать себя в качестве тренера. Но это непросто, потому что я хочу тренировать только «Челси», – заявил Лэмпард.

    Источник: Skysports

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    11.10.2016 11:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Cafe13 12 октября 2016, 11:01

      лицензия

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      Рейтинг: +1969

      Romio-xxx 11 октября 2016, 17:16

      Терри-оборону,Лэмпс-полузащиту и Дрогба-нападение!!!Вот тогда получится команда мечты!!!

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 11 октября 2016, 13:04

      Мы не против! Из тебя выйдет отличный тренер!!!

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