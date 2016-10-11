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    «Динамо» погасило долги перед игроками и персоналом

    Кредит от ВТБ, предоставленный руководству «Динамо», позволил столичному клубу погасить долги перед игроками и персоналом, сообщает Fcdin.com. Этих средств клубу должно хватить, чтобы закрыть 2016 год без новых проблем с выплатами.

    При этом, вопрос с финансированием в целом остается открытым, поскольку срок действующего спонсорского соглашения банка с бело-голубыми истекает в декабре текущего года. Новый контракт может быть подписан на менее выгодных для «Динамо» условиях, что, вероятно, приведет к новому сокращению бюджета.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2016 10:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +87

      Polilux 11 октября 2016, 22:09

      Нормально ! ВТБ жадничать не надо ! Новое руководство -пьянь! Плывём дальше по течению.

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