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    Сантуш: «Из-за поражения от Швейцарии, у нас нет права на ошибку»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш продолжает рассчитывать первое место в отборочной группе к чемпионату мира-2018.

    «Команда соблюдала план на игру и правильно отнеслась к ситуации. Со стороны могло показаться, что это будет легко, но я смотрел последние два матча соперника и понял, что Фареры – опасная команда. После этого я сказал своим игрокам, что нам нужно серьезно отнестись к этому матчу, и они поняли мои слова.

    Мы проиграли Швейцарии, теперь у нас практически нет права на ошибку, мы должны выигрывать каждый матч. Если нам это удастся, займем первое место в группе», – приводит A Bola слова Сантуша.

    Напомним, сборная Португалии на выезде обыграла Фареры со счетом 6:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2016 07:26
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