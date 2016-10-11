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    Пике доволен своими отношениями с Рамосом

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о том, как уживается в сборной Испании с игроками мадридского «Реала».

    «У нас были сложные моменты во взаимоотношениях, но теперь в сборной между игроками они наладились. В команде есть традиция собираться за день до матча в комнате капитана команды, которым сейчас является Рамос. Мы беседуем друг с другом и говорим на любые темы. И я могу сказать, что у меня с Серхио очень хорошие отношения», – цитирует Пике TV3.

    Напомним, в матче 3-го тура отборочного раунда чемпионата мира-2018 Испания на выезде сыграла с Италией со счетом 1:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2016 06:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 11 октября 2016, 09:29

      Давно пора перестать хернёй заниматься.

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