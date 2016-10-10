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    Отбор ЧМ-2018. Бельгия забила шесть мячей Гибралтару, Босния переиграла Кипр

    В матчах отборочного раунда ЧМ-2018 в группе Н Бельгия камня на камне не оставила от Гибралтара, Босния и Герцеговина добилась победы над Кипром, а Греция победила Эстонию.

    ЧМ-2018. Отборочный раунд. Европа. Группа Н. 3-й тур

    Эстония – Греция – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Торосидис, 2; 0:2 – Стафилидис, 61.

    Босния и Герцеговина – Кипр – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Джеко, 70; 2:0 – Джеко, 81.

    Гибралтар – Бельгия – 0:6 (0:3)

    Голы: 0:1 – Бентеке, 1; 0:2 – Витсель, 19; 0:3 – Бентеке, 43: 0:4 – Мертенс, 51; 0:5 – Бентеке, 56; 0:6 – Азар, 79.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2016 23:50
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