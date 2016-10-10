Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мутко: «Стадион «Краснодара» – лучший в Европе»

    Министр спорта России Виталий Мутко после товарищеского матча с командой Коста-Рики (3:4) поделился впечатлениями от нового стадиона «Краснодара».

    «Прежде всего хочу поздравить всех футбольных болельщиков с открытием великолепного стадиона в Краснодаре. Хочу поблагодарить Сергея Галицкого, а также власти Краснодарского края за то, что оказали содействие в строительстве арены. Этот стадион, на мой взгляд, сегодня является лучшим в Европе.

    Он отличается продуманными решениями и великолепной инфраструктурой как для спортсменов, так и для зрителей. Попадая на стадион «Краснодар», как будто оказываешься в Большом театре. Вокруг арены – огромная благоустроенная территория. Рядом – футбольная академия. Уверен, через 5-7 лет эта система начнет давать свои плоды», – сказал Мутко.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2016 15:51
    Рекомендуем
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36

      maxzyan 10 октября 2016, 19:28

      Уютненький стадион

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -111

      Анатолий Одинец 10 октября 2016, 19:07

      Все и повсюду - отлично, но мало.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 10 октября 2016, 19:04

      В Краснодаре строят стадион. А в Питере "пилят бабло" на стройке века. Предлагаю назвать новый питерский стадик "Чёрная дыра". И со вкусом, и по смыслу.
      Господину Мутко нужно съездить на родину, поинтересоваться стройкой.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12478

      Вомбат > +50/-50 10 октября 2016, 19:29

      Родина Мутко - город Краснодар, убогий. К нам в Питер он приехал будучи взрослее тебя, школьник.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100

      petrovich666 > Вомбат 10 октября 2016, 22:07

      то есть ты с чёрной дырой не согласен? или оскорбило что его приписали к твоим землякам из "культурной столицы"?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      гость shuh 10 октября 2016, 18:57

      может быть.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1446

      Loko_Roma 10 октября 2016, 18:04

      Галицкий для футбола сделал больше чем Мудко

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 октября 2016, 17:59

      До чего надоел этот Мудила, вся страна его ненавидет, а он все о себе показухой
      занимается.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > vladimir-7 11 октября 2016, 12:16

      а чем ему еще заниматься? самобичеванием?)))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 10 октября 2016, 17:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Все те же мантры, как и у его пахана.
      Ни чего, что живем хреново, зато:
      У нас самый лучший стадион
      Мы самые духовные
      Мы самые честные
      Мы самые миролюбивые
      И все это вранье, но "народу нравится".

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 10 октября 2016, 17:48

      стадион действительно хороший, но при чем здесь Мутко? Лучше бы поторопил бы Питерцев с достройкой стадиона.


      .,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 10 октября 2016, 17:42

      А Мутко лучший министр спорта Галактики.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 10 октября 2016, 17:42

      стадион то может и лучший , но ты всё равно муДак

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11