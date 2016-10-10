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    Ловчев: «Меня восхитил Самедов»

    Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев доволен тем, как в матче с Коста-Рикой (3:4) сыграл полузащитник российской национальной сборной Александр Самедов.

    «Меня восхитил Самедов. И за это я бы сказал спасибо Семину. Ведь это он заменил Самедова в недавнем матче со «Спартаком» в перерыве и тем самым потребовал от него другого отношения к делу. И в следующих матчах «Локомотива» Самедов рвал, и с «Арсеналом» особенно. Был заводилой. И тут, в сборной, он предстал таким же. Определенные вещи у него очень хорошо получаются, как то: передачи с фланга, стандарты. У нас в чемпионате с фланга отлично подают Калачев и Самедов. Больше никто

    Игра получилась весeлой из-за большого количества голов. Но при этом игроки сборной действовали на уровне ниже среднего. Особенно в обороне. Смольников и Березуцкий так вообще игру провалили. Кутепов и Петров явных ошибок не допускали, но тоже действовали не лучшим образом. Значит, надо на каком-то варианте обороны главному тренеру останавливаться. Да, должны вернуться Кудряшов, Новосельцев. Но последний за «Зенит» не играет регулярно – вот тут тоже проблема. Важно, чтобы защитники сборной уже сыгрывались. Времени на это не так много», — сказал эксперт.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.10.2016 11:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 10 октября 2016, 15:55

      прошлая неделя фартовая для азеров выдалась

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +519

      Dammit 10 октября 2016, 14:21

      Да, Сэм очень радует последние матчи. Жаль, в Локо некому его подачи и прострелы замыкать, иначе в матче с Арсеналом имел бы две-три голевые в активе.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 10 октября 2016, 11:57

      Однозначно Самедов игрок матча (гол+пас)! Шёл в единоборства, не боясь стыков, костариканцы фолы на нём зарабатывали, вспахивал бровку что бульдозер! Вообще играл с огнём в глазах... Красавец! Теперь так бы в Локомотиве

      12
      Ответить
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      Рейтинг: +382

      лёха72 > mdu86 10 октября 2016, 12:10

      не согласен.явный игрок матча.сделавшей игру.березуцкий(ГОЛ+пендаль)

      15
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      Рейтинг: +73

      ТЕКСТИЛЬ > лёха72 10 октября 2016, 12:23

      это точно

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > лёха72 10 октября 2016, 12:38

      Ну Вася вне конкуренции! Замкнул прострел на ближней чётко...

      3
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > лёха72 10 октября 2016, 13:34

      Улыбнуло!

      0
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