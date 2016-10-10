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    Кутепов: «Сборная России пропустила не просто многовато, а очень много»

    Защитник сборной России Илья Кутепов после поражения национальной команды в товарищеском матче от Коста-Рики (3:4) выразил мнение, что россияне пропустили слишком много голов в данной встрече.

    «Мы пропустили не просто многовато, а очень много, будем делать выводы и проведем работу над ошибками. Не могу сказать, с чем они связаны, говорить на эмоциях будет неправильно. Конечно, нам хотелось вытащить этот матч, может, даже выиграть. Полный стадион болельщиков пришел посмотреть, но результат, к сожалению, не получился», – сказал Кутепов.

    Источник: ТАСС

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    10.10.2016 01:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +231

      yanedo 10 октября 2016, 12:19

      хуже всех сыграл берёза все голы через него

      0
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 10 октября 2016, 11:06

      В угоду краснодарцам в составе были игроки,совершенно не соответствующие по классу.Рыжий Новосельцев,почему-то, не приглашён.Справа опять,как на Европе,чудил Смольников.Нефиг его ставить на таких соперников! Его потолок-всякие Андорры,вот там и можно выпускать-будет в порядке. Тямы нехватает тренеру.Опять московское Динамо мы увидели,только без Вальбуэны.Накачает игроков энтузиазмом и дела пошли.Думаю,вчера,без него,команда выиграла бы.

      -1
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      Рейтинг: +91

      grigkh 10 октября 2016, 08:52

      много

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 10 октября 2016, 02:03

      Я бы сказал - безжалостно много.

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