Азар может войти в сделку по переходу Бонуччи из «Ювентуса» в «Челси»

Руководство «Челси» намерено приобрести защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. По информации источника, синие готовы предложить за итальянца наличные деньги и включить в сделку полузащитника Эдена Азара. Также сообщается, что во время летнего трансферного окна лондонский клуб предлагал за футболиста 60 миллионов евро, однако трансфер не состоялся.

В нынешнем сезоне Бонуччи провел за «Ювентус» в Серии А пять матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.