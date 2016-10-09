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    Дзюба: «Сборная России не должна позволять себе, чтобы несколько игроков стояли и курили»

    Нападающий сборной России Артем Дзюбы после поражения национальной команды в товарищеском матче от Коста-Рики (3:4) оценил действия линий атаки и обороны россиян в данной встрече, отметив индивидуальные ошибки партнеров.

    – К сожалению, проиграли, настроение не лучше. Первый гол сами себе привезли, третий – тоже, четвертый – опять пенальти. На ровном месте два футболиста стоят и привозят. Понятно, что на этом уровне такие ошибки недопустимы, наказывают за них моментально. Коста-Рика – очень добротная команда, хорошо обращается с мячом. У них в обороне тоже есть проблемы, чем мы и воспользовались. Но ошибаться так много на таком высоком уровне – непозволительная роскошь.

    – В атаке положительная динамика присутствует?

    – Из положительных моментов отмечу, что мы играли очень динамично. Нам есть куда стремиться и в чем прибавлять: обороняются не только центральные защитники, но и вся команда. Нужно перекрывать все зоны, мы не можем себе позволять, что один-двое стояли и курили – у нас нет супер-звезд. Всем нужно пахать, через эту работу и появятся моменты, а там что-нибудь придумаем.

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.10.2016 22:36
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 10 октября 2016, 17:35

      Дзюба не курящий, вот его и в капитаны.....пущай погоняет курящих футболистов сборной)))

      1
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 10 октября 2016, 14:35

      Они и в клубах курят много! Вон- Ерёменко, из-за них пострадал: зашёл за кем-то в накуренную уборную....

      0
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      Рейтинг: +6335

      порт 10 октября 2016, 12:53

      Я не курю, возьмите меня в сборную.

      3
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga > порт 10 октября 2016, 16:37

      если только в паралимпийскую

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8123

      nik55 10 октября 2016, 11:04

      курила вся сборная

      -1
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      Рейтинг: +1209

      Серёга Краснодарский 10 октября 2016, 10:30

      В принципе он прав, тут то на бомбардире ладно но не нужно такое болтать в нормальных изданиях- слишком серьезное и по делу обвинения

      0
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      Рейтинг: -256

      balaton78 10 октября 2016, 10:20

      Уберите из сборной Березуцкого! Ему года четыре как на пенсии быть,а он все играет! Вася,будь мужиком как Игнашевич уйди!!! Человеку 36 лет..к чемпионату Мира будет 38! !Зачем он сборной? Он не прогрессирует,а деградирует с каждым матчем..

      0
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 10 октября 2016, 10:07

      Курить вообще всем вредно

      0
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      Рейтинг: +370

      mik1954 10 октября 2016, 09:03

      Шоу устроил Вася-конь, по сути три гола на его совести, он еще пасть раззевал, учил кого то, урод...

      0
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      Рейтинг: +294

      Мортус > mik1954 10 октября 2016, 09:24

      Первый гол чисто смольникова. Это тело сначало завалилось не вовремя. а потом трусцой побежало в штрафную, хотя нужно было навес накрывать. Ну а второй на двух лучших на данный момент центральных полузащитниках. Что было дальше уже не так важно. Матч проигран был к 30ой минуте.

      -2
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      Рейтинг: +6986

      sochi-2013 > mik1954 10 октября 2016, 10:03

      Оскорблять не надо- и братья, и Игнашевич заслужили уважения! Вот тренерам уже года как 2,3 надо было наигрывать молодежь. Только они не хотят. Ну вот еще 1, 2, 3 .... цать сыграют ветераны, а там смотришь и ... уволят. Логика временщиков!!!

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 10 октября 2016, 08:46

      Как говорил великий Слуцкий, "Мы говно".

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      Рейтинг: +1126

      richi 10 октября 2016, 08:38

      А Зобнин сказал, что играли сильнейшие.

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