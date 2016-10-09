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    Фанаты угрожают Хамесу и его семье смертельной расправой

    Полузащитник «Реала» и сборной Колумбии Хамес Родригес получил от болельщиков в свой адрес угрозы о смертельной расправе. Отметим, что 25-летний футболист перед матчем отборочного турнира к ЧМ-2018 против сборной Уругвая покинул расположение национальной команды из-за проблем со здоровьем, чем вызвал недовольство со стороны фанатов.

    Мать футболиста написала жалобу в полицию после того, как в Twitter появилась запись, обращенная к Хамесу, с изображением оружия и подписью «Я вооружен. Попрощайтесь с тем, что вы любите».

    Источник: Goal.com

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    09.10.2016 21:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +536

      dolf666 11 октября 2016, 10:32

      давай Юнайтед, вступай в дело)

      0
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      Рейтинг: +9

      Ромати стб 10 октября 2016, 19:44

      Колумбийцы нелюди, как и все где есть Америка

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > Ромати стб 11 октября 2016, 10:32

      а что тебе лично американцы сделали?

      0
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      Рейтинг: +25034

      bset 10 октября 2016, 01:57

      Я бы сказал "Не выйду в составе сборной, пока этого человека не найдут". И пусть его свои же порвут.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 октября 2016, 22:48

      Дебилы...

      5
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 9 октября 2016, 21:26

      Да жёстко колумбийцы совсем озверели

      7
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