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    Дзюба назвал стадион «Краснодар» лучшим в России

    Нападающий сборной России Артем Дзюба после поражения в товарищеском матче от Коста-Рики (3:4) назвал стадион «Краснодар», на котором прошла встреча, лучшим в России. Отметим, что данная игра стала первой, которую приняла данная арена.

    «Сейчас стадион «Краснодар» – самый лучший в России. Хоть открылась новая арена у ЦСКА, «Казань-Арена» хороший, спартаковский неплохой, но у «Краснодара» – номер один. И если со стороны он выглядит не так шикарно, то внутри самый продуманный и самый красивый – этот медиаэкран, цвета внутри чаши, атмосфера», – сказал Дзюба.

    Источник: ТАСС

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    09.10.2016 20:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 10 октября 2016, 00:06

      Вот же дерьмец, а! Как можно постоянно (рать на команду, которая тебя вырастила?

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      Рейтинг: +166

      Ник17 9 октября 2016, 21:58

      Семечки ели на стадионе Кубань колхозники

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