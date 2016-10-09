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    Результаты Фантазисты: BoltCX стал победителем

    «Бомбардир» подвел итоги специального конкурса прогнозов нового формата – Фантазиста, который был приурочен к матчу сборных России и Коста-Рики (3:4). В этом розыгрыше Фантазисты приняло участие более 600 пользователей.

    Победителем стал уже хорошо знакомый нам BoltCX , который дал 7 правильных ответов и набрал 5550 баллов из 6600 возможных. Этот участник уже становился победителем конкурсов на «Бомбардире» – именно он стал лучшим в специальном сезоне Конкурса прогнозов, посвященном Евро-2016.

    Второе и третье место поделили Bombastic92 и Якубович – они набрали одинаковое количество очков – 5050.

    Все они получают призы от компании Panini.

    А 50 лучших игроков получат по 200 бонусных бустеров каждый. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба. А попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

    Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами по адресу bets@bombardir.ru с пометкой «Фантазиста». В письме укажите свой ник и занятое место.

    Правильные ответы:

    1. Кто исполнит гимн перед матчем? Не будет живого исполнения
    2. Кто из голкиперов выйдет в основе сборной России? Сослан Джанаев
    3. Игроков какого клуба будет больше в стартовом составе России? Игроков «Зенита»
    4. На какой минуте будет забит гол? 16-30, 31– конец тайма (2 гола), 46-60, 61-75, 75-конец тайма
    5. Какой частью тела будет нанесен первый удар в створ ворот? Правая нога
    6. Какая из команд первой получит желтую карточку? Коста-Рика
    7. Кто первым подаст угловой во втором тайме? Коста-Рика
    8. Станет ли Черчесов менять голкипера по ходу матча? Нет
    9. Появится ли на поле Ельцин? Да
    10. Сколько замен сделает Черчесов? 4 замены
    11. Итоговый счет матча? Другое (3:4)
    12. Какая из команд будет больше владеть мячом? Россия(51%)
    13. Сыграет ли в матче Кирилл Панченко? Нет
    14. В течение матча пойдет дождь? Нет
    15. На поле выбежит болельщик? Нет
    16. Кто победит в матче? Коста-Рика

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2016 18:22
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1

      hayasik 10 октября 2016, 08:55

      4850 Очков , блин я был так близок

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 9 октября 2016, 19:52

      BoltCX мои поздравления.
      Я ожидал победы. 1-Джанаев, 3 и 4 Вася Дерево-Берёза. Попробуй выиграть.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 9 октября 2016, 19:25

      Кто-нибудь объяснит откуда 5550 очков??? Да ещё и всего за 7 правильных ответов!
      Максимум исходя из итоговых событий получается 2300 очков плюс 10-й и 11-й вопросы, не помню сколько баллов за них, но точно не 3250!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev > Томь вперёд 9 октября 2016, 19:33

      за разный счет разное количество баллов

      0
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      ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд > mgordeev 9 октября 2016, 19:37

      Да понятно что разное, просто 2300 плюс за 10-й вопрос по-моему максимум 300, это в сумме 2600, получается за другой счёт 5550-2600=2950 очков??? Бред! Неправильно мне кажется посчитали!

      0
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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > Томь вперёд 9 октября 2016, 19:49

      если выбран счет "Другое", то он принес 4000 очков. За ничью 3:3, например, давалось бы 3000 баллов.

      2
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      ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд > НИККО13 9 октября 2016, 20:09

      Спасибо. Тогда вопросов нет.

      0
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      Рейтинг: +158

      ivan199103 9 октября 2016, 19:04

      Как узнать кто попал в 50 лучших?

      3
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      ...
      Рейтинг: +92

      Uliana Lu > ivan199103 9 октября 2016, 20:06

      Посмотреть в рейтинге на странице Фантазисты :)
      Ваше место написано в самой верхней строчке

      1
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      Рейтинг: +158

      ivan199103 > Uliana Lu 10 октября 2016, 19:14

      Спасибо за помощь, я 50й!

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 9 октября 2016, 19:02

      Молодец Болт, я тож думал что наши лоханутся, но ставил на ничью

      1
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX > roman230582 9 октября 2016, 23:14

      Спасибо. Верим в сборную на ЧМ, а на товарняках пусть делают что хотят)

      2
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 9 октября 2016, 19:01

      и здесь грызутся, это же игра !

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