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    Тотти: «Мой сын хорош, но не настолько, как его отец в юности. Фамилия усложняет ему жизнь»

    Нападающий «Ромы» Франческо Тотти оценил игровые качества своего десятилетнего сына Кристиана.

    «Он хорош, он стал лучше. Раньше он немного заигрывался и больше думал о том, чтобы наслаждаться игрой. Он и сейчас любит веселиться. Я нахожу в нем некоторые свои черты. Он стал более страстным. Любит игру, любит регулярные тренировки. Он хорош, но не настолько, как его отец в молодости.

    Фамилия усложняет ему жизнь. Он с друзьями уже выступал на разных турнирах. Однажды Кристиан забил 15 голов и был признан лучшим игроком. Про это говорили, что он получил приз, потому что он сын Тотти. На 15 голов внимания не обращают – только на фамилию», – сказал Тотти.

    Источник: ФК «Рома»

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    08.10.2016 23:18
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