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    Черчесов: «Вратари в сборной России хорошие, Акинфеева есть кем заменить»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что в команде есть кем заменить голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, получившего незначительно повреждение в матче РФПЛ. Напомним, вместо стража ворот армейцев в национальную команду был вызван вратарь «Анжи» Александр Беленов. Завтра, девятого октября, россияне в Краснодаре проведут контрольный поединок с Коста-Рикой. Начало – в 16:00 мск.

    – Погода хорошо встретила, хорошо встретил футбольный клуб «Краснодар», все наши пожелания были выполнены. Постарались сохранить футболистов, у которых были болячки, – кто-то тренировался больше, кто-то меньше. Все намеченное выполнили.

    – А как их состояние?

    – Шатов и Дзюба работали в общей группе. Жирков – с ограничениями. Мы с ним разговаривали. Посмотрим, что даст тренировка.

    – Как вам стадион?

    – Я накануне посмотрел стадион с президентом. Он провел экскурсию. Это тот случай, когда нет слов.

    – Кого рассматриваете в качестве сменщика Акинфеева?

    – Игорь прошел обследование. Насколько я знаю, ничего серьезного и страшного. Это как температура 37,2. Вроде невысокая, но чувствуешь себя неважно. А вратари у нас хорошие. Заменим его.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.10.2016 16:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 октября 2016, 19:20

      Джанаева забыли?!....

      -1
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      Рейтинг: +6986

      sochi-2013 8 октября 2016, 19:08

      Завтра увидим, но лучше бы Беленов. Его спокойствие внушает уверенность. Другие, технически может и не хуже, но проглядывает нервозность.

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 8 октября 2016, 18:44

      Посмотрим на что годен Беленов,Коста-Рика очень любит дальние удары!)

      0
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      Рейтинг: +62

      nik33 8 октября 2016, 18:40

      наверное справедлива поговорка-незаменимых людей нет.

      0
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      Рейтинг: +29

      kiiriil19 8 октября 2016, 18:06

      ну в 90-х уже Коста-Рику выигрывали в товрищеском матче 2-1 посмотрим что нынешнее поколение покажет))

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      Рейтинг: +244

      007abdul007 8 октября 2016, 17:02

      в заголовке цитата одна, а в новости другая, как это "по-нашему"

      1
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