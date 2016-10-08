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    Петреску: «Месяцы в России не прошли бесследно – это сложно»

    Бывший главный тренер «Кубани» Дан Петреску отметил, что хотел бы некоторое время отдохнуть от футбола.

    «Мне нужна пауза, я отдохну с семьей. Сложно думать о будущем. Год в Китае и месяцы здесь, в «Кубани», бесследно не прошли – это сложно. Особенно последние четыре месяца были психологически тяжелыми.

    Это судьба тренера, когда что-то не получается... не всегда все зависит от нас. Когда дела у команды не идут, вина, в первую очередь, ложится на тренера. Я беру на себя эту вину. О других я не хочу говорить, только о себе»,– заявил Петреску.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.10.2016 07:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 8 октября 2016, 10:57

      Конечно сложно.И ещё этот бракоразводный процесс с руководством Кубани.

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