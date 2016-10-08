Овчинников: «Бубнов говорит неправду, подымая свою популярность высказываниями»

Бывший вратарь «Локомотива», а ныне тренер ЦСКА Сергей Овчинников назвал высказывания известного футбольного эксперта Александра Бубнова ложью.

«Отрицательно смотрю на аналитику Бубнова. Мне не нравится, что он говорит, а говорит он неправду. При этом я его уважаю, как футболиста. Как человека я его не знаю, ничего плохого про него не скажу. Понимаю, чем он занимается. То есть он зарабатывает деньги, подымая свою популярность высказываниями. Спорить с ним я не собираюсь. У меня есть своя позиция», – заявил Овчинников.