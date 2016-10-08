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  • Овчинников: «Бубнов говорит неправду, подымая свою популярность высказываниями»

Овчинников: «Бубнов говорит неправду, подымая свою популярность высказываниями»

8 октября 2016, 06:03
28

Бывший вратарь «Локомотива», а ныне тренер ЦСКА Сергей Овчинников назвал высказывания известного футбольного эксперта Александра Бубнова ложью.

«Отрицательно смотрю на аналитику Бубнова. Мне не нравится, что он говорит, а говорит он неправду. При этом я его уважаю, как футболиста. Как человека я его не знаю, ничего плохого про него не скажу. Понимаю, чем он занимается. То есть он зарабатывает деньги, подымая свою популярность высказываниями. Спорить с ним я не собираюсь. У меня есть своя позиция», – заявил Овчинников.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Овчинников Сергей Бубнов Александр
Комментарии (28)
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BAIv
1475904956
Босс ты же Семина обманывал, вот и Бубнов чуток говорит неправду,,, жить надо как-то всем
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vladimir-7
1475905176
Сергей Овчинников абсолютно прав!
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valencia 45
1475905364
Говорит напрямую
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a-rakhmatov
1475906439
В целом Бубен хороший аналитик, но иногда он бывает ангажированным)))
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maior-60
1475906576
Бубнову все равно что болтать, лишь бы гонорар выплачивали вовремя.
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Giletka
1475907534
Про футбол Бубнов очень толково говорит, а вот эти его инсайдерские истории доверия вызывают мало.
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Nerlinger
1475914695
Да он больной этот Бубен
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alp
1475916427
Бубен лжец, как и практически все другие спартаковцы
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Вомбат
1475921318
Как можно уважать Бубнова как бывшего футболиста? Прошлое, в котором Бубнов был уважаемым футболистом, не вернешь. Сейчас он просто бездарный актер.
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Chesn0k
1475921444
А что в сущности Бубнов неправильно говорит? Что у нас продажная система футбола, футболисты развращены баснословными гонорарами и в ближайшие годы на международной арене нам ничего не светит с таким подходом к делу, разве это не так? Что Слуцкий посредственный тренер , разве это не так?)
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