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    Шишкин: «Прекрасно знаком с Черчесовым. Он умеет ставить игру»

    Защитник сборной России Роман Шишкин поделился мнением о предстоящем матче против Коста-Рики, а также рассказал о совместной работе со Станиславом Черчесовым.

    «Я прекрасно знаком с Черчесовым еще по «Спартаку». И знаю, что он умеет ставить игру. Не просто так Станислав Саламович достиг уровня главного тренера сборной России. В первые дни получили хорошую нагрузку — и физическую, и тактическую. Сегодня уделяли внимание игре в обороне и выходу в атаку. Разумеется, на матч у нас есть специальные заготовки. А вообще мы всегда стараемся отталкиваться от своей игры», – заявил Шишкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.10.2016 19:40
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