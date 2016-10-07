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    «Рубин» до конца сезона будет выступать на «Казань-Арене»

    Нынешний сезон российской Премьер-лиги «Рубин» доиграет на стадионе «Казань-Арена». Об этом заявил министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов.

    «Больших переживаний нет. Свои обещания мы выполним. Проблем с газоном нет. Может, Мутко имел в виду какие-то отчетные документы, но это технический момент. К готовности стадиона это не имеет отношения. Все акты приемки стадиона готовы. Уже было пять визитов комиссий ФИФА. ФИФА разрешает играть на этом стадионе. Планируем завершить сезон на «Казань-Арене», а по весне решим, где «Рубин» будет играть дальше. Это зависит от рекомендаций ФИФА», – заявил Леонов.

    Источник: Р-Спорт

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    07.10.2016 13:27
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