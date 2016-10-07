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    Иванович: «Сербия заслужила три очка»

    Защитник сборной Сербии Бранислав Иванович, ставший автором одного из голов в матче отборочного этапа чемпионата мира-2018 против Молдавии (3:0), поделился эмоциями от матча и забитого мяча.

    «Мы начали нервно, но после забитого гола контролировали матч. Взяли три очка, и это главное. Мы видели матч сборной Молдавии с Уэльсом, где она начала агрессивно, мы это ожидали. Сербия заслужила три очка. Через три дня очередной матч, нужно подготовиться и как можно лучше восстановиться. Болельщики увидели хороший футбол, думаю, они остались довольны.

    Мой гол? Да, мне удалось забить 12-й гол за сборную, но самое важное — это победа и три очка. Я постараюсь продолжать в том же духе и играть на этом уровне в каждом матче. Отрабатывали ли стандарт, с которого я забил? Не могу сказать. Мы каждую игру что-то отрабатываем», – сказал Иванович в эфире телеканала «Молдова 1».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2016 00:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 7 октября 2016, 00:35

      Веома добро!

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