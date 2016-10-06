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    Представители ФИФА отказалась от услуг отеля в Цюрихе, в котором прошли аресты членов организации

    ФИФА не будет пользоваться услугами отеля в Цюрихе, в котором год назад прошли аресты чиновников организации.

    По информации источника, ранее представители ФИФА были постояльцами пятизвездочного отеля Baur Au Lac в Цюрихе, а теперь их выбор был сделан в пользу отеля Park Hyatt.

    В организации отметили, что смена отеля вызвана экономией средств.

    Источник: BBC

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    06.10.2016 11:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 октября 2016, 13:02

      Так скоро в результате предполагаемых арестов в Цюрихе вообще отелей для проживания не останется... Придётся перебиваться "ночлежками"... И спать рядом с "бомжами"... Куда полиция врываться брезгует...

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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 6 октября 2016, 11:26

      Суеверные однако)))

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