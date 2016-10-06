Представители ФИФА отказалась от услуг отеля в Цюрихе, в котором прошли аресты членов организации

ФИФА не будет пользоваться услугами отеля в Цюрихе, в котором год назад прошли аресты чиновников организации.

По информации источника, ранее представители ФИФА были постояльцами пятизвездочного отеля Baur Au Lac в Цюрихе, а теперь их выбор был сделан в пользу отеля Park Hyatt.

В организации отметили, что смена отеля вызвана экономией средств.