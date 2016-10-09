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    Угадай исход матча Россия – Коста-Рика и выиграй призы!

    Фантазиста возвращается! В этот раз мы предлагаем вам угадать события, которые произойдут на товарищеском матче России и Коста-Рики 9 октября.

    Вы можете предугадать, на какой минуте случится первый гол, сколько будет сделано замен и даже какая будет погода во время игры? Тогда призы уже ваши!

    Как будут рассчитываться очки? Задача участника — спрогнозировать как можно больше событий, которые случатся во время матча. Чем менее вероятен исход события, тем больше очков можно заработать. При подведении итогов мы будем использовать официальную статистику матча и всей редакцией будем пристально следить за ходом игры.

    Что будет, если несколько участников наберут одинаковое количество очков? Победит тот, у кого будет больше правильных ответов. Если они совпадут и в этом показателе, то выше будет тот, кто отправил свои ответы раньше.

    Можно ли будет оспорить результаты? В случае вопиющей ошибки мы, конечно, сделаем перерасчет.

    Могу ли я ответить не на все вопросы? Нет. Иначе анкета просто не отправится.

    А теперь о призах:

    Трое лучших участников Фантазисты получат призы от компании Paniniновый альбом FIFA 365 и бокс наклеек.

    Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации.

    А 50 лучших игроков получат по 200 бонусных бустеров каждый. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба. А попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

    Участвовать в этом конкурсе может любой зарегистрированный пользователь «Бомбардира». Начать можно прямо сейчас! Прием ваших ответов завершится за час до начала матча в это воскресенье, 9 октября, в 15:00 мск. Результаты будут объявлены в воскресенье в 21:00 мск.

    ИГРАТЬ

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2016 12:00
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    Комментарии89
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 9 октября 2016, 18:29

      Ставил прогноз 2:4. Увы, в итоге 3:4.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 9 октября 2016, 15:24

      в воротах будет Джанаев 3:0

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +332

      семечкин > товрос 9 октября 2016, 16:52

      а во втором тайме кто?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 9 октября 2016, 14:57

      Что гадать? Смотреть будем))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > woyser 9 октября 2016, 15:16

      ну да будем смотреть, лишь бы играли, но оптимизма мало хотя товарняк коста рика может и не упираться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua 9 октября 2016, 14:47

      НУ что же через 3 часа и 10 мин мы все узнаем результат

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      CHERNIVTSI 9 октября 2016, 13:20

      РОССИЯ 3-1 КОСТА - РИКА

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Holt 9 октября 2016, 13:18

      2 2

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Липецк Live 9 октября 2016, 13:06

      1-0

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      mixerson_kb 9 октября 2016, 13:06

      3-1

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 9 октября 2016, 12:56

      2 : 1,
      что бы не портить праздник.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -111

      Анатолий Одинец 9 октября 2016, 12:55

      6-0

      -1
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