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    Зинченко: «Мы уже не маленькие мальчики, а профессионалы. Задача-минимум – шесть очков»

    Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями перед матчами отбора на ЧМ-2018 против команд Турции и Косово.

    «Нынешняя сборная Турции — очень агрессивная команда, которая отлично играет на контратаках и при этом с максимальной агрессией действует в середине поля. Это первое, что бросается в глаза.

    Так что в четверг нас ждет большое количество борьбы и единоборств. Кто выиграет эту борьбу, кто будет лучше действовать на подборах, тот и победит.

    Мы уже не маленькие мальчики, а профессионалы. Все прекрасно понимают, что любая игра на выезде – это, прежде всего, давление со стороны болельщиков команды соперника, и мы должны быть к этому готовы.

    Надеюсь, давление турецких трибун не будет мешать нам реализовать план на игру.

    Задача-минимум? Набрать шесть очков», – приводит слова Зинченко «Динамо Киев от Шурика».

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2016 01:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 6 октября 2016, 10:49

      косово же сербия

      0
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      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 6 октября 2016, 06:06

      Не думаю, что украинцам в Турции три очка "светит". Турки дома играют довольно агрессивно. Для гостей станет удачей, если они очко увезут. кстати, по сведениям украинской прессы. это страна собирается бойкотировать ЧМ в России из политических соображений. так зачем стараться?

      -1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Леонид К.. 6 октября 2016, 08:59

      Мы их не ждём у себя на ЧМ, да они и не выйдут, команда полный НУЛЬ!

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