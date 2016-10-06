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    Надписи про 34 чемпионства «Ювентуса» на его стадионе будут закрыты на время матча Италия –Испания

    В четверг в Турине на стадионе «Ювентуса» состоится матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между сборными Италии и Испании.

    Федерация футбола Италии приняла решение закрыть на время встречи надписи о 34 чемпионствах «Ювентуса», размещенные на входных тоннелях.

    Напомним, в результате коррупционного скандала в итальянском футболе в 2006 году «Ювентус» был лишен двух титулов, и официальное количество чемпионств туринцев – 32. Клуб по-прежнему не признает наказание справедливым, настаивая на цифре 34.

    Источник: Calciomercato

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    06.10.2016 00:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +31

      JUVIO 6 октября 2016, 08:21

      Если кого то и надо было лишать это интер , юве не трогать !!
      Форца

      1
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 6 октября 2016, 03:21

      34 скудетто у Юве и точка! Все, всем давно доказано, остальное, разговоры в пользу бедных.

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