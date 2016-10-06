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    Шевченко: «В сборной Украины идет омоложение команды»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своих ожиданиях в преддверии матча отбора на ЧМ-2018 против команды Турции, которую возглавляется Фатих Терим.

    «С большим уважением отношусь к Териму, он был моим наставником в Милане. Последние 20 лет успехи турецкого футбола связаны с ним. Я хорошо знаю специфику работы Терима, она никогда не меняется. Это всегда агрессивный атакующий футбол.

    Слова Терима о том, что я стану хорошим тренером, это аванс для меня. Я пошел на этот путь, и надеюсь достичь успеха.

    В сборной Украины идет омоложение команды. Будет много интересных тактических моментов, ведь обе команды обновляются и пытаются двигаться вперед. Если будет хорошая игра и будет победа – мы будем довольны, если будет хорошая игра и будет одно очко – мы будем удовлетворены.

    Вижу, что ребята, которые есть в нашем распоряжении, готовы выйти на поле. Для меня важный сигнал, что игроки психологически готовы к игре», – приводит слова Шевченко Sportarena.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2016 00:22
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