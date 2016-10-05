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    Буффон: «Отсутствие Касильяса в сборной Испании – это знак, что наш срок годности истекает»

    Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон прокомментировал отсутствие голкипера Икера Касильяса в составе команды Испании накануне матча отбора на ЧМ-2018.

    «Это кажется странным. Это знак того, что наш срок годности истекает. Мы подходим к завершению наших карьер – это нормально. Я собираюсь наслаждаться футболом так долго, как смогу. Мне не нужна жалость, я чувствую, что еще могу стать лучше», – сказал Буффон.

    Матч Италия – Испания состоится в четверг, 6 октября. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    05.10.2016 23:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +496

      firs04 6 октября 2016, 09:58

      Всему есть начало и всему есть конец.

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      Рейтинг: +10

      er234wed 6 октября 2016, 00:32

      Кyрение yбивает! Пo стaтистике тpеть pосиян стpадают пoследствиями куpения, c помoщью этoго наpодного cредства вы зaставите сeбя жить дoльше и здоpовeе! Нe тeряй вpемени - htp:/go.gl/0aOFon

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 5 октября 2016, 23:23

      Желаю Джи Джи как можно дольше играть на высоком уровне. Он лучший вратарь моего времени

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