Роуз: «Согласен с Ширером. Мы стали посмешищем»

Защитник сборной Англии Дэнни Роуз прокомментировал высказывание Алана Ширера, который завил, что весь мир смеялся над английским футболом из-за отставки Сэма Эллардайса.

«Слышал, что Ширер говорил, будто английский футбол стал посмешищем. Мне тяжело в этом признаваться, но я частично согласен.

Потерять тренера после одного матча – это в любом случае плохо, и я надеюсь, что следующий наставник придет надолго, независимо от того, какое решение примет ФА после четырех ближайших матчей», – сказал Роуз.

Напомним, на протяжении четырех встреч сборную Англии будет возглавлять Гарет Саутгейт.