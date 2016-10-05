Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Джорджевич: «Когда Дзюба с мячом, подобраться к нему просто нереально»

Джорджевич: «Когда Дзюба с мячом, подобраться к нему просто нереально»

5 октября 2016, 15:02
6

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич отметил, что хотел бы научиться у нападающего команды Артема Дзюбы умению действовать корпусом.

«Всегда смотришь и стараешься перенять у своих партнеров все лучшее. Например, Дзюба. Когда он с мячом, подобраться к нему просто нереально, Артем прекрасно закрывает мяч корпусом. Но он большой, два метра роста, ему в этом плане чуть проще.

Кроме того, я бы хотел улучшить свои действия в обороне, поэтому всегда с интересом наблюдаю за игрой наших защитников, пытаюсь разобраться. Ну и конечно, я смотрю футбол по телевизору и всегда обращаю внимание на те вещи, которые были бы полезны мне. Только наблюдая за лучшими, ты сам становишься лучше», – заявил Джорджевич.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Джорджевич Лука
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
panmon
1475669047
Только тренируясь ты становишься лучше. Смотреть можно что угодно...
Ответить
nik55
1475674396
огромное дерево
Ответить
BAIv
1475703354
да ну нафиг постоянно мяч теряет , он ведь медленный ппц , хотя в Зените вроде прибавил даже чуток
Ответить
Каратель помойников
1475716478
Джорджевич: «Когда Дзюба с мячом, это выглядит просто нереально комично»
Ответить
Zenit-84
1475717780
Учись Лука！ Ученье - свет, а неученье - тьма.
Ответить
Главные новости
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
23:06
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
22:54
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
22:24
1
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
22:10
1
Платини назвал Сафонова «решетом»
21:57
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
10
Все новости
Все новости
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
22:40
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
14
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
2
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
16:53
2
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
1
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
16:31
7
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+