Джорджевич: «Когда Дзюба с мячом, подобраться к нему просто нереально»

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич отметил, что хотел бы научиться у нападающего команды Артема Дзюбы умению действовать корпусом.

«Всегда смотришь и стараешься перенять у своих партнеров все лучшее. Например, Дзюба. Когда он с мячом, подобраться к нему просто нереально, Артем прекрасно закрывает мяч корпусом. Но он большой, два метра роста, ему в этом плане чуть проще.

Кроме того, я бы хотел улучшить свои действия в обороне, поэтому всегда с интересом наблюдаю за игрой наших защитников, пытаюсь разобраться. Ну и конечно, я смотрю футбол по телевизору и всегда обращаю внимание на те вещи, которые были бы полезны мне. Только наблюдая за лучшими, ты сам становишься лучше», – заявил Джорджевич.