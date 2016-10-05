Тимощук: «Смотрю на прическу Ярмоленко и вижу, что ребята по мне скучают»

тупой игрок тупой юмор гы гы гы
Полузащитник «Кайрата» Анатолий Тимощук отметил, что решение завершить выступления за сборную Украины не было спонтанным.
«Решение уйти из сборной не было неожиданным. Мы разговаривали с Андреем Николаевичем, с ребятами. После Евро я решил, что буду заканчивать играть за национальную команду. Но мне приятно быть рядом с ней. Сейчас много молодых игроков, есть перспектива у этой команды. Теперь все зависит от них, как они будут соответствовать уровню национальной сборной. Я знаю, что задачи стоят высокие, нужно выйти на чемпионат мира. И я уверен, что у команды есть то качество игры, которое позволит им решить свои задачи.
Но вот сейчас смотрю на прическу Ярмоленко, который перекрасился в блондина, и вижу, что ребята по мне скучают! Я рад, что попал на тренировку, есть возможность пообщаться с нашими родными болельщиками, я думаю, что и им интересно посмотреть, как команда готовится к официальным матчам, и почувствовать настрой команды, их желание работать», – приводит слова Тимощука «Комсомольская правда – Украина».