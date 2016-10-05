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    Майкл Кин не ожидал вызова в сборную Англии

    Защитник «Бернли» Майкл Кин получил вызов в состав сборной Англии, что стало для него большой неожиданностью. Стоит отметить, что 23-летний футболист заменит травмированного Глена Джонсона.

    «Я занимался в тренажерном зале, после тренировки я увидел несколько пропущенных звонков от тренера. Сначала я подумал о том, что сделал что-то не так, но он сообщил мне приятные новости, которых я не ожидал.

    Я счастлив попасть в состав сборной. Саутгейт сказал, что я был близок к попаданию в сборную и до травмы Джонсона. Могу точно сказать, что в данный момент я переживаю один из лучших моментов в карьере», – цитирует Кина Sky Sports.

    Матч второго тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 Англия – Мальта состоится в субботу, 8 октября, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.10.2016 09:32
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