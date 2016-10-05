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    Руни: «Рэшфорд станет настоящей суперзвездой»

    Капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни считает Маркуса Рэшфорда настоящей восходящей суперзвездой мирового футбола.

    «Маркус отлично показывает себя на тренировках. Он является одним из классных игроков в мировом футболе на данный момент. У меня нет сомнений, что если он не будет сбавлять, то станет настоящей суперзвездой.

    С момента первого появления на поле он показывает себя с лучшей стороны. Он полностью заслужил вызова в сборную», – приводит слова Руни Sky Sports.

    18-летний Рэшфорд получил вызов в национальную команду на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Мальты (8 октября) и Словении (11 октября).

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.10.2016 08:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 6 октября 2016, 00:12

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 5 октября 2016, 09:24

      Рэшфорд очень хорош. Может и станет супер-мега-форвардом, что Руни не удалось сделать

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