Мальдини: «Отказался стать техническим директором «Милана». Соглашусь только на серьезный проект»

Бывший игрок «Милана» Паоло Мальдини заявил, что отказался занять должность технического директора клуба, которая была ему предложена.

«Сейчас я не согласился занять предложенную мне должность. Я готов сказать «да» только в том случае, если «Милан» представит серьезный проект. И дело не в финансах», – сказал Мальдини.

По информации источника, Мальдини хочет больше полномочий в части принятия решений, а также готов отчитываться о работе только перед китайскими владельцами клуба.