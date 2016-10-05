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    Бывший игрок сборной Ганы: «Сейчас футболисты быстро устают, потому что много занимаются сексом»

    Главный тренер ганского клуба «Асанте Котоко» Малик Джабир, ранее выступавший за сборную Ганы, раскритиковал игроков внутреннего чемпионата своей страны.

    «Многие современные футболисты не могут играть 90 минут и быстро устают. А знаете почему? Потому что они мало спят, мало тренируются и слишком много занимаются сексом. В Гане много красивых девушек, так что игроки не остаются в одиночестве.

    Есть время для секса и время для футбола, но если вы будете смешивать эти занятия, то никогда не достигнете вершины», – сказал Джабир.

    Источник: Mirror.co.uk

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    05.10.2016 00:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +508

      triton004 6 октября 2016, 13:33

      Ладно эти хоть с бабами спят,а наши шампанское пьют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2867

      nemolod 5 октября 2016, 10:16

      По молодости самое время заниматься,пока много здоровья и нет семьи с многочисленными заботами! А главный тренер видно забыл,чем занимался,когда сам был в их возрасте!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 5 октября 2016, 09:32

      Трахайтесь ребята пока можете!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 5 октября 2016, 08:31

      Ну а куда им еще столько бабла девать

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 октября 2016, 05:13

      а тренер что,свечку держал?

      0
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      Рейтинг: +10

      aws23rwg 5 октября 2016, 02:04

      А вы в курсе что очистка печени помогает полностью оздоровить организм, и увеличить продолжительность жизни. После очистки я стала чувствовать себя моложе, исчезли мешки под глазами, кожа стала боле чистой и гладкой, значительно усилилась выносливость и работоспособность и на лице стала выглядеть моложе. Вот сами почитайте, если не верите — htp:/2qu.ru/leviron

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 5 октября 2016, 00:18

      всех кастрировать

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