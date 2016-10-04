Смолов: «Благодарен Аджоеву. Если бы не он, вряд ли бы я ушел из «Динамо» свободным агентом»

ведь будь на его месте более профессиональный человек, мне вряд ли бы удалось уйти из «Динамо» свободным агентом»
))) подколол
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал высказывание бывшего спортивного директора «Динамо» Гурама Аджоева, который заявил, что футболист должен быть ему благодарен за удачное развитие карьеры.
«Благодарен ли я Гураму Аджоеву? Конечно, я очень благодарен Гураму Аджоеву, ведь будь на его месте более профессиональный человек, мне вряд ли бы удалось уйти из «Динамо» свободным агентом», – написал Смолов на своей странице в Twitter.