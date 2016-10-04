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    Смолов: «Благодарен Аджоеву. Если бы не он, вряд ли бы я ушел из «Динамо» свободным агентом»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал высказывание бывшего спортивного директора «Динамо» Гурама Аджоева, который заявил, что футболист должен быть ему благодарен за удачное развитие карьеры.

    «Благодарен ли я Гураму Аджоеву? Конечно, я очень благодарен Гураму Аджоеву, ведь будь на его месте более профессиональный человек, мне вряд ли бы удалось уйти из «Динамо» свободным агентом», – написал Смолов на своей странице в Twitter.

    Источник: Twitter

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    04.10.2016 20:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1171

      Argon 5 октября 2016, 19:45

      ведь будь на его месте более профессиональный человек, мне вряд ли бы удалось уйти из «Динамо» свободным агентом»
      ))) подколол

      0
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    • ...
      Рейтинг: +73

      ТЕКСТИЛЬ 5 октября 2016, 08:51

      Теперь Аджой в Арсенале и там развалит что не успели создать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 5 октября 2016, 00:29

      ЧЕРЧЕС НЕПРИЧЁМ...Я С ЛЮДЬМИ ИЗ ДИНАМО РАЗГОВАРИВАЛ....А КАК МОГЛИ АДЖОЯ НАЗНАЧИТЬ....КОТОРЫЙ ВООБЩЕ ЭТУ РАБОТУ ТОЛКОМ НЕ ЗНАЕТ...КАК И ПО КОБЕЛЕМУ ...ЭТО ВОПРОС К РУКОВОДСТВУ

      0
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 4 октября 2016, 21:57

      Истину глаголиш дядя Федор МОЛОДЕЦ!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      Polilux 4 октября 2016, 21:40

      Вы чё бабки Динамо вместе делили ? Аджоев вор . ТОЛЬКО благодаря ему и Черчесу - Динамо развалилось. Два вора .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 4 октября 2016, 21:11

      Горькая правда от Фёдора.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +172

      Александр 13 4 октября 2016, 21:08

      будь на его месте более профессиональный человек )))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +483

      headdevil 4 октября 2016, 20:49

      Так то

      0
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