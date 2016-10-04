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    Черчесов решил поберечь Дзюбу, Шатова и Березуцкого

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что в преддверии матча против Коста-Рики, решил поберечь ряд футболистов, у которых есть микротравмы.

    «Мы сегодня поберегли Шатова, Березуцкого и Дзюбу. Долгий день, плюс перелет, не нужно рисковать если есть микроповреждения, лучше не усугублять. У всех игроков разное состояние, в среду проведем медицинское обследование», – заявил специалист.

    Отметим, что матч между россиянами и костариканцами состоится 9 октября на новом стадионе в Краснодаре.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.10.2016 18:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 4 октября 2016, 20:20

      Да их вообще надо беречь и на матче тоже. Это наше всё!

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